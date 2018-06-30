"Лечебное голодание" Сенцова и транжира Джонни Депп. Топ-5 цитат недели

Джонни Депп признался, что истратил на алкоголь десятки тысяч долларов

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

Мне правда все равно, а вам?

Мелания Трамп, первая леди США, надела куртку с такой надписью, когда посещала центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе. Надпись спровоцировала скандал.

Есть такие джентльменские отношения, когда ты не предашь, подлости не скажешь, не соврешь и не вонзишь ножа в спину.

Анна Герман, экс-советник Виктора Януковича, во время допроса по делу о госизмене беглого экс-президента рассказала, почему не может раскрыть доказательства его в защиту.

У него фактически там как лечебное голодание получается.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, в интервью Новой газете рассказала о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова.

Есть два наиболее опытных политика. Один я, а другой - Путин.

Реджеп Эрдоган, президент Турции, в интервью телерадиокомпании TRT похвалил себя и президента РФ.

Эта цифра намного больше

Джонни Депп, голливудский актер, в интервью изданию Rolling Stone прокомментировал слухи о том, что тратил на вино около $30 тыс.

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Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №24 за 27 июня 2018 года.