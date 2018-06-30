30 июня 2018, суббота

"Лечебное голодание" Сенцова и транжира Джонни Депп. Топ-5 цитат недели

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Джонни Депп признался, что истратил на алкоголь десятки тысяч долларов

Джонни Депп признался, что истратил на алкоголь десятки тысяч долларов

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

Мне правда все равно, а вам?

Мелания Трамп, первая леди США, надела куртку с такой надписью, когда посещала центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе. Надпись спровоцировала скандал.

Есть такие джентльменские отношения, когда ты не предашь, подлости не скажешь, не соврешь и не вонзишь ножа в спину.

Анна Герман, экс-советник Виктора Януковича, во время допроса по делу о госизмене беглого экс-президента рассказала, почему не может раскрыть доказательства его в защиту.

У него фактически там как лечебное голодание получается.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в РФ, в интервью Новой газете рассказала о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова.

Есть два наиболее опытных политика. Один я, а другой - Путин.

Реджеп Эрдоган, президент Турции, в интервью телерадиокомпании TRT похвалил себя и президента РФ.

Эта цифра намного больше

Джонни Депп, голливудский актер, в интервью изданию Rolling Stone прокомментировал слухи о том, что тратил на вино около $30 тыс.

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Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №24 за 27 июня 2018 года.

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