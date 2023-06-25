Лавров заявил, что Лукашенко не будет управлять ядерным вооружением в Беларуси

25 июня, 03:51
Поделиться:
Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохранит контроль над ядерным оружием, которое хочет переместить в Беларусь.

Глава МИД считает, что РФ не нарушает договоренностей по использованию ядерного вооружения.

«Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одного международного обязательства, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника», — заявил Лавров.

Видео дня

Читайте также:
Буданов: Россияне еще не переместили ядерное оружие в Беларусь

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Сергей Лавров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X