Лавров заявил, что Лукашенко не будет управлять ядерным вооружением в Беларуси 25 июня, 03:51 Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сохранит контроль над ядерным оружием, которое хочет переместить в Беларусь.

Глава МИД считает, что РФ не нарушает договоренностей по использованию ядерного вооружения.

«Ни Минск, ни Москва никоим образом не нарушают ни одного международного обязательства, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия. Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника», — заявил Лавров.

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9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщала, что пока нет никаких фактов, указывающих на реальное перемещение тактического ядерного оружия из РФ на территорию Беларуси.