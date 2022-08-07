«Пример полной деградации». Почему Лавров держится в МИД РФ почти 20 лет — бывший российский дипломат 7 августа, 17:26 Эксклюзив НВ Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Soe Zeya Tun)

Бывший сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев в эфире Радио НВ рассказал о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове.

«Я подозреваю, что он готов поверить во что угодно, лишь бы оставаться в своем положении, оставаться в кресле министра. Хотя у нас ходили многие годы слухи, что он просится в отставку, что Лавров очень устал, но почему-то он никак не уходил. Думаю, что если ты хочешь уйти, то все-таки уйдешь», — считает Бондарев.

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Он напомнил, что Лавров на посту министра иностранных дел с 2004 года:

«А когда ты 20 лет работаешь министром, то совсем по-другому начинаешь воспринимать, наверное, и министерство, и мир в целом. У тебя [в голове] происходят определенные изменения и картина мира меняется. Вполне возможно, он действительно считает, что Украина готовила нападение на Россию, готовилось биологическое оружие, направленное исключительно против русских. И вот эта вся чушь транслируется им вполне искренне».

Но бывший российский дипломат не исключает, что существует и второй вариант, почему Лавров не идет с поста министра:

«Может быть, он хватается за голову и думает: «Какой кошмар происходит. Но что же делать? Если я уйду, меня сразу… Сами понимаете — Новичком или «старичком» травонут и прочее».

В любом случае, по мнению Бондарева, Лавров ведет себя ужасно.

«Лавров — это пример полной деградации. Начинал он многообещающе. Когда он стал министром, я помню, как все говорили: „Какой замечательный министр. Такой воспитанный, настоящий дипломат“. И сейчас это какая-то злая карикатура на дипломатию. Не говоря о том, какими людьми он себя окружил в МИДе и как они компрометируют российскую дипломатию уже многие годы», — утверждает Бондарев.

Бондарев в мае подал в отставку, заявив, что ему «никогда не было так стыдно». Дипломат осудил российского диктатора Владимира Путина за его агрессивную войну против Украины. Также он раскритиковал Министерство иностранных дел страны-агрессора РФ, где проработал 20 лет, за растущий «уровень лжи и непрофессионализма».

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, раз Бондарев «осуждает действия российского руководства», то этот дипломат выступает против всей России.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица тоже прокомментировал отставку российского дипломата, сказав, что это очень смелый поступок. В то же время Кислица отметил, что это единственный такой публичный случай за три месяца полномасштабной войны.

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