Лавров: Россия не освободит захваченных украинских моряков до суда над ними Сегодня, 13:14 125 Цей матеріал також доступний українською Россия не отпустит захваченных моряков до суда, сказал Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские моряки, которые были захвачены в плен в Керченском проливе, останутся под стражей в России как минимум до завершения судебных процедур.

Лавров подтвердил, что украинские консулы получили допуск к пленным, и заверил, что "они чувствуют себя хорошо", сообщает Европейская правда.

"Они сейчас под следствием. Когда закончится следствие - будет суд... Когда будет решение суда - тогда и будем решать", - сказал глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть возможные предложения об обмене украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

29 ноября стало известно, что захваченных украинских моряков вывозят из СИЗО Симферополя. Адвокат Николай Полозов сообщил, что 21 украинский моряк находится в СИЗО Лефортово, трое раненых были доставлены в госпиталь СИЗО Матросская тишина в Москве.

Российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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