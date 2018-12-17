Лавров рассказал, почему РФ не признает псевдореспублики на Донбассе
Сегодня, 12:15
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание Россией "независимости" подконтрольных ей псевдообразований на Донбассе может привести к "потере Украины".
Об этом он заявил в эфире пропагандистского радио Комсомольская правда.
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"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину? Мы не воюем с украинским режимом. Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим", - сказал Лавров.