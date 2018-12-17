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Лавров рассказал, почему РФ не признает псевдореспублики на Донбассе

Сегодня, 12:15
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По словам Лаврова, РФ боится потерять "всю остальную Украину"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание Россией "независимости" подконтрольных ей псевдообразований на Донбассе может привести к "потере Украины".

Об этом он заявил в эфире пропагандистского радио Комсомольская правда.

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину? Мы не воюем с украинским режимом. Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим", - сказал Лавров.

Теги:   Сергей Лавров Российская агрессия ЛНР ДНР Донбасс

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