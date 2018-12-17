Лавров рассказал, почему РФ не признает псевдореспублики на Донбассе Сегодня, 12:15 4435 Цей матеріал також доступний українською По словам Лаврова, РФ боится потерять "всю остальную Украину"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что признание Россией "независимости" подконтрольных ей псевдообразований на Донбассе может привести к "потере Украины".

Об этом он заявил в эфире пропагандистского радио Комсомольская правда.

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину? Мы не воюем с украинским режимом. Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим", - сказал Лавров.