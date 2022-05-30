Лавров прокомментировал слухи о болезни Путина 30 мая, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Путину уже долгое время приписывают различные смертельные болезни, но, к сожалению, он пока жив (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается, что «сознательные люди» могут видеть у российского диктатора Владимира Путина признаки недуга.



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"Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экране, читать и слушать его выступления. Не думаю, что сознательные люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания", — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, комментируя информацию о болезнях Путина.

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«Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться, кто и как выглядит», — добавил Лавров.

Уже не один год украинские и иностранные СМИ, преимущественно таблоиды, распространяют сообщения, что Владимир Путин имеет определенные заболевания, в частности онкологические.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, но непонятно чем.

Также о том, что Путин серьезно болен раком, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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