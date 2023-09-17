Россияне анонсировали визит Лаврова на Совбез ООН, но ничего хорошего для себя не ожидают 17 сентября, 01:58 Заседание Совбеза ООН в 2022 году (Фото:REUTERS/Эдуардо Муньос)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке, где будет и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило пропагандистское СМИ страны-агрессора РИА-Новости, цитируя постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензю.

В то же время, по словам Небензи, в Москве реалистично оценивают возможный «выхлоп» этого заседания: для России он будет «нулевой», потому что главная роль на заседании отводится украинскому президенту.

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Зеленский будет участвовать в общих дебатах на сессии ГА ООН во время недели высокого уровня, которая продлится с 19 по 25 сентября. По предварительному расписанию речей его выступление ожидается в первой половине дня 19 сентября.

На следующий день, 20 сентября, президент Украины будет участвовать в открытых дебатах Совбеза ООН по Украине.

Из Нью-Йорка Зеленский поедет в Вашингтон, где выступит в Конгрессе и пообщается с президентом США Джо Байденом о продолжении военной помощи Украине. Эта встреча, вероятно, состоится 21 сентября.