Лавров обиделся на Борреля, обвинив его в «расизме»

7 февраля, 20:10
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Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разразился тирадой в адрес высокого представителя ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщает УНИАН.

Лаврову не понравился комментарий Борреля по поводу его турне по странам Африки. Боррель отметил, что турне было построено на лжи и призвал страны Африки к солидарности с Украиной.

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Лавров в ответ заявил, что «для ЕС страны Африки — это джунгли, угрожающие благосостоянию европейского сада».

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«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира. Недавно, как вы помните, он публично рассказывал, что Европа — это цветущий сад, а он, так сказать, там садовник», — заявил Лавров.

Ранее в МИД Украины сообщили, что у РФ возникли проблемы на дипломатическом фронте в Африке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время последнего турне его российский коллега Сергей Лавров не попал в две страны, куда планировали визиты.

https://www.youtube.com/watch?v=ufsJcbl_EgA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сергей Лавров Африка Расизм Жозеп Боррель

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