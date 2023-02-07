Лавров обиделся на Борреля, обвинив его в «расизме» 7 февраля, 20:10 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Ahmed Saad)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разразился тирадой в адрес высокого представителя ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Жозепа Борреля.

Об этом сообщает УНИАН.

Лаврову не понравился комментарий Борреля по поводу его турне по странам Африки. Боррель отметил, что турне было построено на лжи и призвал страны Африки к солидарности с Украиной.

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Лавров в ответ заявил, что «для ЕС страны Африки — это джунгли, угрожающие благосостоянию европейского сада».

«Это говорит человек, который не умеет скрывать расистскую сущность своего видения мира. Недавно, как вы помните, он публично рассказывал, что Европа — это цветущий сад, а он, так сказать, там садовник», — заявил Лавров.

Ранее в МИД Украины сообщили, что у РФ возникли проблемы на дипломатическом фронте в Африке. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время последнего турне его российский коллега Сергей Лавров не попал в две страны, куда планировали визиты.