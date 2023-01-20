«По Фрейду». Лавров не представляет, как он должен работать — психолог 20 января, 18:15 Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве 18 января (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Психолог Валентин Ким в интервью Radio NV проанализировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором тот случайно оговорился, что не понимает, как ему работать дальше.

Как отметил Ким в эфире Radio NV, Лавров, судя по этому выступлению, действительно не представляет, как строить отношения с западной дипломатией и пытается переложить вину за это на нее.

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«Но учитывая, насколько у него было угрюмое лицо, это действительно по Фрейду. Это демонстрация того, что он чувствует: он не представляет, как в таких условиях он должен работать. В этой фразе очень много всего внутреннего и эмоционального именно о Лаврове, а не о дипломатии», — считает психолог.

На пресс-конференции 18 января Лавров заявил: «Когда-то эта война закончится. Мы все равно отстоим свою правду. Но как дальше жить, я пока не представляю, все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа».

Также глава МИД РФ утверждал, что США якобы создали коалицию против РФ для окончательного решения «русского вопроса» и сравнил это с действиями Гитлера.

«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Прибалтики и Польши, но и намного более сознательных, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение», — сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности при администрации президента США Джон Кирби назвал эти слова Лаврова оскорбительным абсурдом.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что проведение параллелей между россиянами, ведущими захватническую войну, и жертвами нацизма оскорбляют память миллионов евреев, а Ларов не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву.

Европейский еврейский конгресс (EJC) потребовал извинений от Лаврова за это заявление.

