Лава вулкана может перекрыть последний наземный путь эвакуации людей на Гавайях

Лава вулкана Килауэа угрожает перекрыть последний наземный путь эвакуации для тысяч людей Большого острова на Гавайях, сообщает Голос Америки со ссылкой на местные власти.
"Потоки лавы приблизились к последней дороге, которая ведет к одному из районов острова", - говорится в сообщении.
На данное время лава уже уничтожила более 80 зданий и в целом поглотила территорию, большую чем Манхэттен. Лава вытекает из нескольких десятков разломов, которые образовались в стороне от кратера вулкана.
На острове начали появляться большие расщелины, глубиной в десятки метров. Также опасность представляют токсичные газы, которые накапливаются в воздухе.
Как сообщается, геологи фиксируют увеличение подземного давления и предупреждают об угрозе мощного извержения.
Напомним, 17 мая на вулкане Килауэа на Гавайях произошло взрывное извержение, которое отправило шлейф пепла и дыма на несколько тысяч метров в небо.
Вулкан проснулся после мощного землетрясения 5 мая. Высота Килауэа – 1247 м над уровнем моря. Власти штата Гавайи объявила максимальный уровень опасности для авиации.
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