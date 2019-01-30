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Латвийские правоохранители провели обыски у мэра Риги Ушакова

Сегодня, 13:49
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EPA

Нил Ушаков

Работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете мэра Риги Нила Ушакова, сообщает Delfi.lv

По данным СМИ, из кабинета Ушакова в Рижской думе вышло шесть сотрудников бюро. Они захватили с собой несколько портфелей и полиэтиленовый мешок, в котором, возможно, были папки с документами.

Источники агентства LETA сообщают, что обыск проходил и в доме Нила Ушакова.

"Нил Ушаков не находится ни в отпуске, ни в командировке…О своем местонахождении он мне не отчитывается. Когда мы будем что-то знать, то распространим информацию" - сказал порталу Delfi исполняющий обязанности руководителя пресс-службы Рижской думы Угис Видаускис.

Обыски могуть быть связаны с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme. В связи с этим делом в Рижской думе проходил обыск 11 декабря.

Оппозиция заявила, что начнет собирать подписи за отставку Ушакова, который занимает должность мэра с 2009 года.

Ушаков возглавляет популярную среди русскоязычного населения Латвии  партию Согласие. Его политсила получила на парламентских выборах наибольшее количество мандатов, однако, конкуренты Согласия создали коалицию без ее депутатов.

Теги:   Рига Латвия

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