«Черный список». Латвия запретила въезд экс-ведущему Дождя после его слов о помощи российской армии 9 декабря, 18:43 Алексей Коростелев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала Дождь ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным)

Министерство внутренних дел Латвии запретило въезд бывшему ведущему российского телеканала Дождь Алексею Коростелеву, который в эфире сказал, что его канал «смог помочь» российским военным.

Об этом сообщает Delfi.

Глава МВД Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и решил внести Коростелева в так называемый черный список.

Поскольку российский журналист работал из Грузии и не имеет визы или права на жительство в Латвии, его не могут привлечь к ответственности в этой стране. У Коростелева есть месяц, чтобы обжаловать запрет на въезд в латвийском суде.

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Вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

Несмотря на это, эксперты NEPLP, «оценив ситуацию», приняли решение аннулировать лицензию Дождя.

Его вещание в Украине было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.