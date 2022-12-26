Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM на фоне вторжения РФ в Украину

26 декабря, 14:37
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Латвия усиливает свою защиту на фоне роста потенциальных угроз (Фото:kongsberg.com)

Латвия усиливает свою защиту на фоне роста потенциальных угроз (Фото:kongsberg.com)

В следующем году Латвия планирует закупить ракетные комплексы береговой обороны NSM, это решение принято на фоне полномасштабного вторжения России ив Украину и меняющегося миропорядка.

О планах Минобороны Латвии подписать договор о приобретении систем сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства Каспар Галкин, пишет Delfi.

По его словам, переговоры о закупке противокорабельных ракетных комплексов NSM производства компании Kongsberg Defence & Aerospace ведутся с США с начала сентября.

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На данный момент эти ракетные системы состоят на вооружении США, Норвегии, Германии, Австралии, Канады, Великобритании, Польши, Испании и Румынии.

На фоне действий войск РФ в Украине США утвердили план усиления военного присутствия в странах Балтии, согласно которому, американские солдаты и единицы военной техники будут находиться в Латвии на ротационной основе без перерывов.

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В ближайшие годы в стране будут дислоцированы артиллерийские и авиационные подразделения США.

Вашингтон также хочет увеличить свое присутствие в Эстонии и Литве.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Латвия Береговая охрана Ракетные технологии

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