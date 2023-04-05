В Латвии вернули обязательную службу в армии 5 апреля, 17:07 В Латвии вернули обязательную службу в армии (Фото:www.facebook.com/Jekaba11)

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон, вводящий обязательную военную службу.

«Первый призыв на службу начнется 1 июля», — сообщила пресс-служба парламента в среду, 5 апреля.

Согласно закону, мужчины могут быть призваны на службу в армию в течение года после достижения ими 18-летнего возраста.

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Срочная служба будет длиться 11 месяцев.

Обязательный призыв в Латвии был отменен в 2004 году — перед вступлением страны в НАТО.

Для студентов вузов предусмотрена отсрочка от призыва. Кроме того, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет смогут подать заявку на добровольную службу.

С предложением вернуть обязательную военную службу выступило летом прошлого года министерство обороны Латвии.