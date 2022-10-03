В Латвии состоялись парламентские выборы. Главные пророссийские партии не проходят в Сейм 3 октября, 10:10 В Латвии прошли парламентские выборы (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

В Латвии на парламентских выборах победила правоцентристская партия Новое единство премьер-министра Кришьяниса Каринша. Главные пророссийские политсилы не проходят в Сейм.

Об этом свидетельствуют результаты подсчитанных 100% голосов, опубликованные латвийским центризбиркомом.

Барьер в 5% преодолели семь партий. Новое единство лидирует с 18,97% голосов и получит больше всего мандатов — 26. На втором месте — Союз зеленых и крестьян (12,44% голосов, 16 мандатов), на третьем — Объединенный список ( 11,01%, 15 мандатов).

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Также в Сейма проходят:

Национальное объединение — 13 мандатов

13 мандатов За стабильность — 11

11 Прогрессивные — 10

10 Латвия на первом месте — 9

Главные пророссийские партии Латвии не попадают в парламент. Самая популярная среди русскоязычных латвийцев Согласие и Российский союз Латвии не преодолели барьер.

Как пишет DW, после начала полномасштабной войны против Украины в Согласии осудили Россию. По мнению экспертов, именно эта позиция могла сыграть против популярности партии, за которую голосовали симпатики РФ. До этого политсила трижды подряд побеждала на парламентских выборах, но постоянно находилась в оппозиции.