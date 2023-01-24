Российского посла в Латвии предупредили, что он должен покинуть страну до 24 февраля

24 января, 02:53
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Флаги Латвии (Фото:Kersti Kaljulaid/Twitter)

Флаги Латвии (Фото:Kersti Kaljulaid/Twitter)

Латвия предупредила российского посла, что он должен покинуть страну до 24 февраля после решения о понижении уровня дипломатических отношений.

"Посол России покинет Латвию до 24 февраля 2023 года. Также посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля", - заявили в МИД.

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Ранее Москва снизила уровень своих дипломатических отношений с Эстонией и выслала эстонского посла по обвинению в «русофобии». В ответ на это решение МИД Эстонии сообщил о высылке российского посла.

Видео дня

Накануне министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=V8ZCGb_iev0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Латвия Дипломатические отношения

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