Интересуются важной информацией. В Латвии рассказали, как спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских беженцев 27 августа, 16:46 Украинские беженцы (Фото:Fabrizio Bensch/Reuters)

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии сообщила о нарастании попыток страны-агрессора РФ завербовать украинских беженцев при пересечении границы.

Об этом пишет Delfi в воскресенье, 27 августа.

СГБ проанализировала известные случаи попыток завербовать беженцев из Украины, когда они пытаются пересечь латвийско-российскую границу. Работники ФСБ на пограничных пунктах начинают длительный опрос людей.

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В латвийской спецслужбе указывают, что такие опросы скорее похожи на допрос. ФСБшники пытаются узнать у беженцев детали биографии, контакты в силовых структурах Украины и что им известно о событиях в зоне боевых действий. Российские спецслужбисты также интересуются дислокацией войск, тактикой украинских военных и западной помощью.

В СГБ резюмируют, что в большинстве случаев цель таких допросов является получение информации. Однако добавляют, что иногда после собеседований следуют «открытые способы вербовки» со стороны ФСБ страны-агрессора.

19 августа The Washington Post сообщило, что в Польше раскрыли агентурную сеть российских спецслужб, среди которых оказалось 12 украинских беженцев.