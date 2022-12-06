В Латвии решили аннулировать лицензию телеканала Дождь 6 декабря, 09:35 Ведущий Дождя Алексей Коростелев высказывался за поддержку российских солдат (Фото:Скриншот видео телеканала Дождь)

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание запрещенного в Украине российского телеканала Дождь.

Об этом со ссылкой на руководителя регулятора Иварса Аболиньша сообщает Delfi.

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По его словам, такое решение принято «с учетом государственной безопасности и общественного порядка».

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Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс, как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

Несмотря на это, эксперты NEPLP, «оценив ситуацию», приняли решение аннулировать лицензию Дождя.

Его вещание в Украине было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция и перебралась в Латвию.