Латвия разрешила передавать украинским военным конфискованные у пьяных водителей авто 16 февраля, 23:31 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Правительство Латвии поддержало поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность безвозмездно передать принадлежащие государству транспортные средства в собственность правительства Украины.

Об этом сообщает Delfi.

Известно, что непосредственное решение о передаче авто в каждом конкретном случае будет принимать латвийское правительство. Сам же процесс будет организован через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

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«Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил глава Комиссии по обороне, внутренних дел и предотвращение коррупции Раймонд Бергманис.

С начала российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сфере, а также призывает к этому другие страны Европы.

