Латвия вслед за Болгарией и США призвала своих граждан покинуть Россиию 29 сентября, 03:17 Власти Латвии просят своих граждан уехать из РФ (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны как можно быстрее покинуть территорию РФ.



«В связи с обострением международной обстановки повторный и настойчивый призыв. Призываем латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто находится там, оставить ее как можно скорее», — заявил Ринкевичс.

Видео дня

28 сентября Посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

27 сентября Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».