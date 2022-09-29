Латвия вслед за Болгарией и США призвала своих граждан покинуть Россиию

29 сентября, 03:17
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Власти Латвии просят своих граждан уехать из РФ (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Власти Латвии просят своих граждан уехать из РФ (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны как можно быстрее покинуть территорию РФ.

«В связи с обострением международной обстановки повторный и настойчивый призыв. Призываем латвийских граждан не посещать Россию, а тех, кто находится там, оставить ее как можно скорее», — заявил Ринкевичс.

Видео дня

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1575154323809615872
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28 сентября Посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок.

27 сентября Болгария рекомендовала своим гражданам покинуть территорию страны-агрессора России в кратчайшие сроки «в связи со сложной ситуацией».

https://www.youtube.com/watch?v=27Oz2iJeO7k
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Латвия

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