Сейм Латвии поддержал выход страны из Стамбульской конвенции после длительных дебатов

31 октября, 02:27
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

В четверг, 30 октября, Сейм Латвии окончательно поддержал законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы по предотвращению насилия против женщин и в семье — известной как Стамбульская конвенция.

Об этом сообщает Delfi.

Законопроект прошел второе окончательное чтение после 12-часовых дебатов. «За» проголосовали 56 депутатов — представители оппозиционных фракций и коалиционного Союза «зеленых» и крестьян (СЗС). «Против» — 32 парламентария от партий «Новое Единство« (премьерская сила) и «Прогрессивные». Двое депутатов воздержались.

Сейчас у президента Латвии Эдгара Ринкевича есть 10 дней, чтобы либо подписать закон, либо вернуть его на повторное рассмотрение в парламент. Перед голосованием дипломаты 15 европейских стран призвали Латвию не выходить из конвенции, выражая обеспокоенность относительно защиты прав женщин.

В ходе дебатов было подано 17 поправок — все были отклонены парламентской Комиссией по иностранным делам. Активное участие в противодействии законопроекту принимали «Новое Единство» и «Прогрессивные» — единственные из коалиции, выступившие против выхода.

В среду вечером несколько тысяч человек вышли на протест у здания Сейма в Риге. Участники акции требовали сохранить обязательства Латвии перед международным сообществом в сфере защиты прав женщин и борьбы с домашним насилием.

Напомним, что еще в 2023 году Латвия ратифицировала Стамбульскую конвенцию, что тогда стало частью коалиционного соглашения. Однако в сентябре 2025 года СЗС инициировал пересмотр этого решения — несмотря на сопротивление остальных правительственных сил.

