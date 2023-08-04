«Время для выезда − три месяца». Латвия попросит до шести тысяч россиян покинуть страну 4 августа, 15:30 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Латвия попросит шесть тысяч российских граждан покинуть страну. Правительство уже готовит письма для россиян с соответствующей просьбой.

Об этом сообщает латвийский ресурс LSM со ссылкой на главу Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидаки.

Лидаки уточнил, что речь идет о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС.

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«Где-то 5−6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не изъявили никакого желания − ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то PMLP просто должно высылать требование покинуть страну в течение трех месяцев», — сказал он.

МВД Латвии подтверждает, что готовит письма, по предварительным данным, для шести тысяч россиян.

«Если у человека нет прав находиться в стране, то нужно выезжать в страну, где у человека есть право на пребывание. Время для выезда − три месяца. Оно дается для того, чтобы человек мог выехать без спешки», — сказал заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш.

Он добавил, что тех россиян, которые откажутся выезжать, могут оштрафовать.

Ранее МИД Латвии заявлял, что с 4 июля возобновит выдачу гуманитарных виз отдельным категориям россиян.