Латвия полностью прекращает выдачу любых виз россиянам 26 июня, 20:15 Флаг Латвии (Фото:Mareks Steins / Pixabay)

Латвия полностью прекращает выдачу любых виз гражданам России из-за «непредсказуемого развития внутриполитических событий в России».

Об этом Министерство иностранных дел Латвии объявило 26 июня.

Заявления на визы, которые приняли представительства и начали обрабатывать до 25 июня, будут рассмотрены. Позже — нет.

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24 июня, когда в России еще продолжался мятеж, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна не будет выдавать россиянам гуманитарные или другие визы «в связи с событиями в России». Тогда же МИД прекратил рассмотрение виз для россиян.