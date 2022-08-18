Латвия планирует запретить россиянам и белорусам хранить оружие 18 августа, 17:47 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Министерство внутренних дел Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики.

Об этом заявил глава комиссии Юрис Ранцанс, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в сейм.

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Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности относительно возможных рисков при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.

16 августа правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии восстанавливают выданные временные виды на жительство.

Инфографика: НВ

14 августа президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно аннулировать визы тем гражданам РФ, которые поддерживают российскую агрессию.



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