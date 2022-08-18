Латвия планирует запретить россиянам и белорусам хранить оружие
Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)
Министерство внутренних дел Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики.
Об этом заявил глава комиссии Юрис Ранцанс, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, комиссия сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции готова рассмотреть их в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в сейм.
Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности относительно возможных рисков при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Белоруссии в Латвии.
В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.
16 августа правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии восстанавливают выданные временные виды на жительство.
14 августа президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно аннулировать визы тем гражданам РФ, которые поддерживают российскую агрессию.
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