Латвия будет продлевать временные разрешения на жительство гражданам РФ только в редких случаях 16 августа, 19:15 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Правящая коалиция Латвии достигла договоренности о том, как изменить принципы, по которым гражданам России в Латвии восстанавливают выданные временные виды на жительство.

Об этом сообщает Delfi.

В дальнейшем действие разрешений на проживание преимущественно продлевать не будут, кроме редких случаев, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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В ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты конкретные решения, отметил он.

Кариньш отметил, что сейчас гражданам России не выдаются визы, за исключительными случаями, а также практически не выдаются виды на жительство.

Пересмотреть регулирование ранее призвал и президент Латвии Эгилс Левитс. По мнению высших должностных лиц государства, у граждан России больше не будет возобновляемых видов на жительство, исключая особые случаи.

Парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича во вторник утром заявила, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Беларуси женат на гражданине Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.

14 августа президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно аннулировать визы тем гражданам РФ, которые поддерживают российскую агрессию.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Инфографика: НВ

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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