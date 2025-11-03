Президент Латвии вернул в Сейм закон о выходе из Стамбульской конвенции

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс вернул в Сейм без подписи закон о выходе страны из Стамбульской конвенции. Об этом он написал на платформе X в понедельник, 3 ноября.

В коротком сообщении Ринкевичс отметил, что, воспользовавшись своими конституционными полномочиями, обращается с просьбой «о повторном рассмотрении законопроекта о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

На прошлой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Стамбульской конвенции Совета Европы, имеющей целью борьбу с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Ряд неправительственных организаций обратился к президенту с призывом не подписывать закон, а премьер Эвика Силиня присоединилась к этим призывам.

Если закон будет повторно принят Сеймом, Латвия станет первой страной-членом ЕС, которая выйдет из Стамбульской конвенции.

Дебаты в Сейме продолжались более 12 часов. Как сообщает Delfi, 56 депутатов поддержали решение, в основном из Союза зеленых и крестьян, входящего в правящую коалицию, а также из оппозиционных партий, таких как Латвия на первом месте, Национальное объединение и Стабильность. Против выступили 32 парламентария из коалиционных партий Новое единство и Прогрессивные.

Основная причина — текст конвенции, который, по мнению сторонников денонсации, «подрывает традиционные семейные роли». Они критикуют соглашение за включение в него понятий гендера и гендерной идентичности, которые якобы противоречат латвийским традициям и могут привести к «навязыванию идеологии» через школы и государственную политику.

16 октября Сейм принял национальную декларацию о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, заявив, что существующего национального законодательства в Латвии достаточно для защиты прав женщин.

Еще в 2023 году Латвия ратифицировала Стамбульскую конвенцию, что тогда стало частью коалиционного соглашения. Однако в сентябре 2025 года СЗС инициировал пересмотр этого решения — несмотря на сопротивление остальных правительственных сил.