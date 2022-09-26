Латвия хочет объявить чрезвычайную ситуацию в регионах, которые граничат с Россией 26 сентября, 21:51 Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

Латвия может объявить чрезвычайную ситуацию в отдельных регионах, которые граничат с Россией, из-за начавшейся мобилизации.

Об этом сообщает Delfi.

Министерство внутренних дел Латвии намерено предложить правительству рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации в отдельных регионах страны.

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Глава МВД Кристапс Эклонс отметил, что ситуация на границе стабильная и находится под контролем. Однако он добавил, что ситуация может быстро измениться, особенно с учетом объявленной в России мобилизации.

По его словам, основные причины необходимости введения чрезвычайной ситуация — возможность привлечения дополнительных ресурсови Национальных вооруженных сил для охраны рубежей, а также установление процедур проверки и регистрации пересекающих границу.

Если правительство объявит чрезвычайную ситуацию, то фактически она будет введена на большей части восточного приграничья.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

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