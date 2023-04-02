«Мне угрожали расчленением головы». Латушко готов к обмену на всех политзаключенных Лукашенко — интервью NV с оппозиционером

2 апреля, 20:10
Эксклюзив NV
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Белорусский оппозиционер Павел Латушко (Фото:Facebook/Pavel Latushka)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко (Фото:Facebook/Pavel Latushka)

Автор: Власта Лазур

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV, каким образом можно освободить всех политических заключенных узурпатора Александра Лукашенко и как ему снесет крышу, если он будет распоряжаться тактическим ядерным оружием.

 — Лукашенко обратился с ежегодным обращением к народу Беларуси. И вспомнил о вас. Он сказал, что готов к обмену с Польшей осужденного в Республике Беларусь журналиста Анджея Почобута. Но потребовал взамен выдать членов оппозиционного Национального антикризисного управления во главе с экс-министром культуры Павлом Латушко, то есть, с вами. Я так понимаю, на вас объявили охоту в Беларуси и уже даже готовы торговаться?

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— Эта охота, наверное, объявлена не вчера. Дело в том, что я уже приговорен «судом» к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Я понимаю, что Лукашенко считает мои действия для себя лично предательством. Но я никогда не присягал на верность ему, никогда не обещал служить ему. Как бы это сейчас ни звучало пафосно, но все-таки государственный служащий прежде всего должен служить стране и народу.

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Конечно, есть угрозы. Угрозы постоянно присутствуют, с первых дней, когда я принял решение поддержать протесты белорусов еще в Беларуси. КГБ не прекращало осуществлять слежку за мной. И была уже предпринята попытка задержания, но мне удалось этого избежать.

Теги:   Ядерное оружие Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Политзаключенные Радио NV Россия-Беларусь Протесты в Беларуси Павел Латушко

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