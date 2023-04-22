Известный американский радиоведущий заявил, что будет баллотироваться в президенты США 22 апреля, 08:10 Ларри Элдер (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Радиоведущий-консерватор Ларри Элдер объявил, что будет баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Об этом сообщает CNN.

«Я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — сказал Элдер.

Отвечая на вопрос, что заставило его выдвинуть свою кандидатуру, Элдер сказал, что беспокойство по поводу безопасности границ США и заявил, что демократы «делают Америку системно расистской».

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Последние несколько десятилетий Элдер работал в медиа-индустрии, написал множество книг и вел телешоу. В 1993 году он начал вести свое радиошоу Шоу Ларри Элдера. Он также занимался юридической практикой и основал собственную фирму по подбору юридических кадров Лоренс А. Элдер и партнеры, которой он владел 15 лет.



Поданным СМИ, во вторник, 25 апреля, глава Белого дома Джо Байден официально объявит о намерениях участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Выборы президента США должны пройти осенью 2024 года. От Республиканской партии также будет баллотироваться Дональд Трамп.