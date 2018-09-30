30 сентября 2018, воскресенье

Лапопожатие. Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой охотничьей породы

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Порода пхунсан выведена в КНДР из северокорейских волков и почти не известна за пределами страны
Wikimedia Commons

Порода пхунсан выведена в КНДР из северокорейских волков и почти не известна за пределами страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан. Подарок сделан в честь прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне.

Об этом сообщает Reuters.

Ким Чен Ын последовал примеру своего отца, который 18 лет назад пытался таким же подарком закрепить результаты переговоров с Сеулом.

Порода пхунсан выведена в КНДР из северокорейских волков. Название породы произошло от имени одного из округов в КНДР, пхунсан почти не известна за пределами страны.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын предложил Мун Чжэ Ину подняться на вершину священной для северокорейцев гору Пектусан.

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