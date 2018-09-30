Лапопожатие. Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой охотничьей породы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан. Подарок сделан в честь прошедшего межкорейского саммита в Пхеньяне.
Об этом сообщает Reuters.
Ким Чен Ын последовал примеру своего отца, который 18 лет назад пытался таким же подарком закрепить результаты переговоров с Сеулом.
Порода пхунсан выведена в КНДР из северокорейских волков. Название породы произошло от имени одного из округов в КНДР, пхунсан почти не известна за пределами страны.
Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын предложил Мун Чжэ Ину подняться на вершину священной для северокорейцев гору Пектусан.
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