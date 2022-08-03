Вертолет, картины и виллы. В Италии арестовали активы архитектора «дворца Путина» на 141 млн евро

3 августа, 22:05
«Дворец Путина» (Фото:скриншот видео/Алексей Навальный via YouTube)

«Дворец Путина» (Фото:скриншот видео/Алексей Навальный via YouTube)

Итальянская финансовая гвардия арестовала активы на сумму более 141 млн евро (144 млн долларов), принадлежащие архитектору, который проектировал «дворец Путина». Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 3 августа.

В полиции заявили, что активы принадлежат «известному профессионалу» из Брешии на севере Италии и были арестованы из-за предполагаемых налоговых преступлений, среди которых контрабанда, недостоверное декларирование и отмывание средств. Среди изъятого имущества — вертолет, элитная недвижимость, драгоценности, произведения искусства (в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, Де Кирико и Фонтана) и наличные.

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По информации источников Reuters, речь о Ланфранко Чирилло, который спроектировал роскошный комплекс под Геленджиком, известный как «дворец Путина». Сам Чирилло ранее говорил, что получил заказ на проект от «частной группы» и не имел никаких дел с российским диктатором. Он рассказывал, что реализовал проекты для 43 российских олигархов, а также компаний, включая Газпром и Новатэк.

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Адвокат Чирилло подтвердил, что активы его клиента арестовали, но сказал, что тот не совершал налоговых правонарушение в Италии, много лет жил в России, а в 2014 году получил от главы кремлевского режима Путина российское гражданство.

https://twitter.com/repubblica/status/1554801897898254336

Как сообщает La Repubblica, расследование в отношении Чирилло начали после того, как в районе Брешии обнаружили зарегистрированный в России вертолет, который не прошел необходимые таможенные процедуры. Следствие считает, что архитектор с 2013 по 2019 годы не задекларировал десятки миллионов евро дохода.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Италия Дворец Путина Арест имущества Архитектор

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