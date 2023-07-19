Семья создателя российских Ланцетов владеет недвижимостью в Лондоне, а его сын работает в ООН — росСМИ 19 июля, 19:22 Александр Захаров (Фото:Концерн Калашников)

У сына и жены создателя российских боевых дронов Ланцет Александра Захарова журналисты нашли квартиру стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов в элитном районе Лондона. Также, по данным СМИ, его младший сын работает в ООН.

Об этом сообщает российский ресурс Важные истории.

По данным журналистов, супруга Захарова Светлана, сын Никита и дочь Мария активно участвуют в бизнесе, связанном с производством беспилотников. А младший сын Лаврентий, по данным СМИ, уже несколько лет живет за границей и работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR).

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Лаврентий начал работать в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме в июле 2021 года, а с мая 2023 года перешел в Институт ООН по исследованию проблем разоружения, говорится в материале. Его исследовательские интересы предусматривают программу управления оружием и боеприпасами, разминирование и гуманитарный доступ.

Также, по данным журналистов, Светлана и Лаврентий, с 2018 года владеют в элитном районе Лондона квартирой стоимостью 1,5 млн фунтов стерлингов.

Как выяснили СМИ, Великобритания ввела санкции в отношении компании — производителя дронов, ООО ЦСТ, но не в отношении семьи Захаровых.

В производстве Ланцетов используются западные комплектующие, поставки которых в Россию ограничены санкциями. Но страна-агрессор находит путь обойти эти ограничения благодаря сети поставщиков, которые импортируют необходимые детали со всего мира.

«Два крупнейших поставщика компании, Аэроскан и Орион, принадлежат детям Александра Захарова — Никите и Марии», — сообщают Важные истории.