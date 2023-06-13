Как Россия продолжает производить беспилотники Ланцет, несмотря на санкции — СМИ 13 июня, 17:54 Уничтоженный БПЛА Ланцет (Фото:armyinform.com.ua)

Страна-агрессор Россия продолжает производить барражирующие боеприпасы Ланцет и импортирует комплектующие через посредников, несмотря на санкции. Об этом сообщают российские Важные истории во вторник, 13 июня.

Ланцет — беспилотник, который может доставить снаряд до цели, используется российскими оккупантами в полномасштабной войне против Украины. Его производит Zala Aero Group, основное юридическое лицо которой — ООО ЦСТ, созданное в 2010 году. Доля в 50,85% принадлежит Александру Захарову, остальное — концерну Калашников.



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Как пишут Важные истории, Захаров также является «главным конструктором» и занимается БПЛА много лет. По информации ресурса, в 2022—2023 года ЦСТ продала российским оккупантам беспилотников на 5,3 млрд рублей.



В августе 2022 года Захаров предлагал производить беспилотники в торговых центрах, простаивающих после отказа западных брендов работать на территории страны-террориста.

В материале сказано, что Захарову удалось избежать международных санкций, а ЦСТ находится только под санкциями Украины, Австралии и Великобритании.

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Важные истории отмечают, что часть компонентов для Ланцетов подпадает под экспортные санкции, но компания продолжает получать запчасти через сеть поставщиков. Так, в топ-3 по сумме поставок ЦСТ входят Аэроскан, Орион (компании детей Захарова) и ОМП (принадлежит сотруднику Аэроскана и ЦСТ Максиму Котельникову). Таможенные базы данных указывают на то, что ОМП активно покупает электрические двигатели, винты, болты, гайки, алюминиевые изделия и так далее в Китае.

Также производитель Ланцетов получает подсанкционные товары от компании Хартис ДВ Дмитрия Дмитриева, которая у себя на сайте хвастается умением обходить ограничения через связи в «Европе, Северной Америке и Азии». Еще один поставщик — АйДи Солюшнс Игоря Иевлева, которая работает в России, Казахстане, Беларуси, на Тайване, в Китае и рассказывает о «партнерских связях с вендорами» в Германии, Франции и Индии.

Другая компания — Спэл, принадлежащая Павлу Снегову и Сергею Орлову, со связями с несколькими десятками европейских и азиатских производителей.

«В целом санкции достаточно эффективны: России пока удалось заместить лишь около четверти потерянного из-за них импорта, считают исследователи. Но они же отмечают, что микроэлектроника, которая используется в производстве российского оружия, является исключением — тут все настолько запутано, что пока невозможно даже найти релевантную статистику», — пишут Важные истории.

Американский эксперт в сфере экспортного контроля сказал ресурсу, что, если российским оккупантам или спецслужбам нужно получить подсанкционные комплектующие, обычно они «без проблем» получают их через посредников.