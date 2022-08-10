«Россияне любят страдать». Лана Зеркаль о том, почему граждане страны-агрессора не жалуются на санкции

10 августа, 18:42
Раненые на войне с Украиной российские солдаты на концерте в военном госпитале в Ростове-на-Дону, март 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Раненые на войне с Украиной российские солдаты на концерте в военном госпитале в Ростове-на-Дону, март 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной отметила, что россияне не жалуются на влияние санкций против РФ на их жизнь, потому что «любят страдать».

«Я считаю, что этого (жалоб россиян на уровень жизни – ред.) может и не произойти в краткосрочной и среднесрочной перспективе, потому что все россияне любят страдать. Если они страдают за какую-то свою имперскую идею, то они даже скулить не будут. Они будут умирать, но будут горды тем, что они умирают за такую «великую идею»», — заявила Зеркаль.

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Советница министра энергетики считает, что эффект санкций россияне уже ощутили «потому что у них уже сейчас не хватает запчастей, чтобы ремонтировать авто, не говоря о том, чтобы покупать новые, иметь возможность планировать отпуска».

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«Все сознательные — они уже почувствовали, они еще не говорят об этом и, пожалуй, еще какое-то время не заговорят. Мы забываем часто, что разница между нашими обществами как раз и заключается в том, что у нас свободное общество и мы можем высказываться, и если нам что-то не нравится, мы сразу начинаем высказываться, даже сплошь и рядом, не разобравшись, в чем причина этого недовольства. А россияне будут продолжать молчать, хотя им будет плохо», — объяснила она.

10 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России.

А президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Россияне Санкции против России Елена Зеркаль

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