Лагерь-ловушка. Крупнейшему приюту беженцев на планете грозит полное разрушение

Лагерь в Бангладеш, где нашли убежище 700 тыс. человек из Мьянмы, ютится на нестабильных склонах

Крупнейший в мире лагерь беженцев в Бангладеш, где нашли приют около 700 тыс. мусульман-рохинджа из Мьянмы, замер в ожидании сезона дождей, пишет в своем материале газета The Washington Post. Всем здешним хлипким хибарам сезонные циклоны грозят тотальным разрушением, а обитателям убежищ, бежавшим от жестоких репрессий последних лет в Мьянме – гибелью и массовыми эпидемиями.

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НВ приводит полный перевод репортажа The Washington Post.

Один из беженцев показывает мешки с песком на краю скалы в разросшемся лагере в Бангладеш – скорее тщетное усилие удержать сыпучий грунт, на котором кое-как крепится его хижина из бамбука и листов пластика.

Пару дней назад несколько футов склона отделились, превратившись в оползень. Никто не пострадал, но это был тревожный звонок.

"Я не могу здесь оставаться. У меня дети, - говорит Хамит Хусейн, мусульманин-рохинджа, живущий в лагере с августа. - Этот холм рушится и в сухой сезон. Если пойдет даже небольшой дождь, он будет уничтожен".

В Бангладеш крупнейший в мире лагерь беженцев в буквальном смысле разваливается. С приближением ежегодных циклонов и сезона муссонных дождей в ближайшие месяцы сотни тысяч беженцев морально готовятся к дальнейшему краху лагеря.

Но, как и Хусейну, большинству из них некуда бежать.

Зыбкая почва

С августа около 700 тыс. мусульман рохинджа из преимущественно буддистской Мьянмы наводнили тонкую полосу земли на юго-востоке Бангладеш, спасаясь от жестоких репрессий со стороны армии Мьянмы, которые Организация Объединенных Наций признала этнической чисткой.

Оставшиеся в живых рохинджа и правозащитные группы обвиняют мьянманских силовиков в поджоге деревень, изнасиловании женщин и убийстве гражданских лиц в ответ на серию нападений со стороны повстанцев рохинджа. В декабре Врачи без границ подсчитали, что как минимум 6,7 тыс. человек были убиты в первый месяц гонений. Мьянма отрицает большинство этих обвинений.

Сезон дождей грозит буквально смыть хрупкие хижины беженцев в Бангладеш / Фото ЕРА

Теперь же рохинджа столкнулись с другой угрозой. Лагеря беженцев в Бангладеш, вырубленные в джунглях, превратились в переполненные трущобы хлипких укрытий, балансирующих на крутых, нестабильных склонах.

Гуманитарные организации предупреждают, что приближающийся сезон ливней может оказаться смертельным. В прошлом году, еще до прихода последней волны беженцев, циклон повредил 70% убежищ в лагерях.

"Наше предварительное картографическое исследование показало, что около 120 тыс. человек попадают в зону серьезного риска наводнений и оползней", - говорит Фиона Макгрегор, пресс-секретарь Международной организации ООН по миграции. Однако она добавляет: "Определённой степени риска подвержены все [беженцы в лагере]".

За последние недели первые несколько сезонных шквалов превратили долины в болота и уничтожили десятки укрытий.

"Ветер унес брезент и разрушил дом. А вместе с ним и посуду, мою печь – все, - рассказывает Рукия Бегум, стоя внутри каркаса своей хижины, в то время как оторванный кусок пластика болтается над ее головой. - Я боюсь оставаться здесь".

Смертельный сезон

Здешний грунт – это мелкий песок, "упакованный" в плотные дюны, рассыпающиеся при малейшем воздействии. Небольшие оползни, убившие уже как минимум двоих детей, – обычное дело на безлесных склонах. Во многих районах здесь нет надлежащей дренажной системы и подъездных дорог для машин скорой помощи.

"Тот факт, что лагерь выглядит неподготовленным, абсолютно отражает положение дел", - говорит Тесс Элиас, региональный директор Датского совета по делам беженцев в Бангладеш - группы по оказанию помощи, которая отчасти управляет лагерем.

В ожидании ухудшения погоды Врачи без границ готовят запасы бинтов и внутривенных препаратов для массовых несчастных случаев и предупреждают о вспышках болезней, если наводнение затопит отхожие места, превратив низколежащие районы лагеря в гноящиеся бассейны дождевой воды и человеческих отходов.

В лагере нет ни канализации, ни дорог / Фото ЕРА

Марчелла Край, региональный координатор проекта гуманитарной группы помощи, предупреждает о вспышках острой водянистой диареи, известной также как холера: "Мы ожидаем сырых, влажных, антисанитарных условий".

На данный момент правительство Бангладеш отказалось предоставить беженцам свободу передвижения, что могло бы позволить им найти более безопасные места для проживания за пределами лагеря.

Представители гуманитарных организаций сетуют, что власти, опасаясь долгосрочного присутствия сотен тысяч беженцев в и без того густонаселенной стране, фактически запретили использование более надежных строительных материалов, включая цемент, вытеснив беженцев в убежища из бамбука и пластика.

Но если правительство оказалось негибким, то иностранные группы помощи страдают от собственных проблем.

Мартовский доклад консорциума британских гуманитарных групп, названный Комитетом по чрезвычайным ситуациям, назвал "не соответствующим стандартам" и "хаотичным" ответ на кризис беженцев рохинджа, отметив громоздкость бюрократии и путаницу относительно того, какое подразделение ООН по оказанию помощи должно заняться этой проблемой.

Варианты спасения

Тем временем наибольшей проблемой является нехватка места. На данный момент около 14 тыс. наиболее уязвимых беженцев были перемещены в более безопасные районы в пределах лагеря, однако для всех людей, подверженных риску, требуется больше территорий для поиска безопасного места.

Команды рабочих на западной границе лагеря выравнивают около 123 акров почвы для дальнейших расселений, но это пространство, которое должно быть закончено к июню, примет лишь от 13 тыс. до 16 тыс. человек.

"Этого явно недостаточно, но таково положение вещей", - сказал Марк Пирс, глава группы помощи Спасите детей в Бангладеш.

Власти Бангладеш запретили беженцам использовать прочные стройматериалы / Фото ЕРА

Еще один вариант, предложенный правительством Бангладеш, заключается в перемещении 100 тыс. беженцев на остров в Бенгальском заливе. Военно-морской флот Бангладеш контролирует строительство того, что, по словам правительства, станет более приемлемым домом для рохинджа.

Но этот план противоречив. Остров под названием Бхасан Чар представляет собой массивную песчаную отмель, изрезанную каналами и подверженную постоянным изменения из-за движения океанских течений. Серазул Мустафа, лидер рохинджа в крупнейшем лагере под названием Кутупалонг, опасается, что морское путешествие на остров будет опасным.

Многие беженцы, травмированные изначальным перемещением из Мьянмы, отказываются снова сниматься с места

Во внутренних отчетах, впервые обнародованных агентством Reuters и подтвержденных The Washington Post, гуманитарные группы помощи, в том числе Агентство ООН по делам беженцев, выразили обеспокоенность, что остров может стать ловушкой для беженцев, где они будут подвержены воздействию штормов и риску торговли людьми.

Кэролайн Глюк, пресс-секретарь Агентства ООН по делам беженцев в Бангладеш, говорит, что представители этой органиазции еще не посещали Бхасан Чар и поэтому не могут подтвердить, пригоден ли он для жилья. Она призвала провести независимую оценку острова на предмет его безопасности и отметила, что беженцы должны иметь свободу передвижения как на острове, так и в перемещении на материк и с него.

Однако, где бы ни была подготовлена обитаемая земля, многие беженцы, травмированные их изначальным перемещением из Мьянмы, отказываются снова сниматься с места.

Кабир Ахмед говорит, что он отказался переехать западнее, хотя его прибежищу угрожала разрушающаяся стена, поскольку опасался слонов и воров на окраине лагеря.

Вместо этого он решил передвинуть свое убежище всего на несколько метров, подальше от стены, но ниже по склону, под отхожим местом без стока и над рвом с застоявшимися сточными водами.

"Что я могу сказать? – говорит он. - Мы были вынуждены бежать сюда. Теперь нам нужно с этим справиться".