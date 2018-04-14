Лаборатории смерти. Как спецслужбы убивают с помощью смертельных ядов

Недавнее резонансное дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля еще раз подняло вопрос использования химического оружия в мире, в частности опасных ядов.

В эфире авторской программы Марины Фиалко Місце в історії на Радио НВ от 6 апреля, которая была посвящена использованию спецслужбами смертельных химических соединений, вместе с историком и старшим научным сотрудником института истории Украины Национальной академии наук Олегом Бажаном обсуждали возникновение лаборатории смерти в Советском Союзе и ее возможное функционирование в современности.

Мы выделили из их разговора главные исторические факты и тезисы о секретных учреждениях.

Самое бесшумное оружие

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С давних времен яды были одними из самых эффективных и бесшумных орудий убийства. Они использовались еще в Древнем Египте и Древнем Риме, также их активно применяли в Средневековье.

"Яд - это самое эффективное оружие. Мы можем говорить, что это бесшумное оружие, которое используется в основном спецслужбами во всех странах мира. Если это спецслужба, то она должна действовать тайно, и именно яд, смертельные токсины, помогают скрыть следы преступления. Сравним: пистолет, бомба, граната, — их применение уже указывает на преступление. А то, что был применен яд, который не оставил никаких следов в теле жертвы, это давало основания делать те или иные акции засекреченными", — говорит историк Олег Бажан.

Большевицкая лаборатория по производству ядов

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В 1921 году по непосредственному приказу Владимира Ленина была создана токсикологическая лаборатория, которая являлась научно-исследовательской организацией, занимающейся изготовлением разнообразных ядохимических соединений. Сперва эта лаборатория называлась Специальный кабинет, однако в 1938 ее преобразовали в Лабораторию X. После того, как главой МГБ Советского Союза стал Виктор Абакумов, ее переименовали в Лабораторию-1, а уже после смерти Сталина ее трансформировали в Лабораторию №12, которая стала структурным подразделением института специальных и новых технологий Комитета госбезопасности СССР.

Изначально яды не использовались для боевых задач, а все испытания проводились на животных. Существуют слухи о том, что когда Ленин перед смертью очень страдал от боли, он просил хоть какую-то частичку яда. но ему не дали, из-за чего Иосиф Сталин позже жалел.

Однако в 1926 году глава Главного политического управления (спецслужбы при НКВД) Вячеслав Менжинский сделал эту токсикологическую лабораторию частью секретной боевой организации, которая занималась террористическими актами в Европе.

"Токсичные яды использовались для нейтрализации политических оппонентов, а именно эмиграции, которая в двадцатых годах не сложила оружие и хотела свергнуть большевистский режим в советской России", — поясняет историк.

Лидеры Белого движения одними из первых испытали на себе действие токсических препаратов.

"В 1930 году хотели похитить и потом судить в Советском Союзе лидера белой эмиграции генерала Александра Кутепова. Но, накачанный морфием или другими сильнодействующими наркотическими средствами, он умер в трюме советского корабля, который держал курс из Марселя в Новороссийск", — рассказывает Бажан.

Доктора смерти: кто работал и возглавлял токсикологическую лабораторию

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В лаборатории по исследованию и разработке ядов работали советские доктора и медики с ученой степенью, — те, кого власть считала наиболее талантливыми для этой "работы".

С 1937 года, еще до преобразования Специального кабинета в Лабораторию X, это учреждение возглавлял Григорий Майрановский — профессор и доктор медицинских наук, который проработал там до 1951 года, однако позже был арестован по обвинению в незаконном хранении ядов и участию в заговоре по свержению свержению советской власти.

С 1946 года Лаборатория X вошла в состав Специального управления особых операций, которым руководил сотрудник НКВД Павел Судоплатов. Именно с этого момента Майрановский начал выполнять специфические операции по уничтожению членов националистических группировок, которые считались врагами СССР.

"Перед ним встала задача: как добыть яды, которые не оставляют следов в теле жертвы. Сделать так, чтобы токсины и смерть, вызванная ядом, не отличались от таких обычных болезней, как воспаление легких, поражение печени, сердечный приступ. Сначала Майрановский работал над тем как газы влияют на организм человека. Именно он начал разрабатывать газ иприт, но ему не удалось вследствие этих опытов сделать так, чтобы следы иприта не оставались в теле жертвы. Поэтому эту идею он отверг", — рассказывает историк.

Как и на ком испытывали яды

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Испытания проводились на живых людях. Еженедельно в Лабораторию X, или как ее называли в других источниках лабораторию смерти, привозили новые партии испытуемых, где тестировали на них действие новых веществ. Сам Майрановский говорил о том, что для того, чтобы испытать один вид яда, нужно провести эксперименты на примерно десяти людях.

Чаще всего испытуемыми выбирали преступников, а также осужденных по статье 58 — Измена Родине, которые были приговорены к смертной казни. Отбор этих людей проводился под контролем Лаврентия Берии, который с 1938 года являлся наркомом внутренних дел СССР.

"Цинизм состоял в том, что это были не просто десять человек [которых Майрановский считал необходимым минимумом для своих испытаний], а здесь надо было подойти творчески и по-научному: это и худые люди, и полные люди, потому что яды нужно было исследовать и испытывать на различных человеческих существах. Поэтому здесь было много факторов. Например, сама лаборатория, которая была своеобразной минифабрикой, находилась в Москве на проспекте Мира. А испытания осуществлялись в комендатуре Лубянки, неподалеку от внутренней тюрьмы Главного управления госбезопасности", — говорит старший научный сотрудник института истории Украины Национальной академии наук Олег Бажан.

Подопытные не знали, где они находятся, доктора вежливо общались с заключенными и спрашивали о состоянии здоровья, после чего назначали "лекарства" и затем вводили яд. Сотрудники лаборатории смерти исследовали не только действие токсичных веществ, но и то, каким образом доставить яд в организм человека: через инъекцию, добавление в пищу или распыление на кожу.

Старые методы в новом мире

Россия использует химическое оружие и после 1991 года в своих спецоперациях, некоторые из которых даже не засекречены, а историки считают, что лаборатории по производству смертельных ядов до сих пор действуют в Российской Федерации.

"Мы можем судить об этом и на основании интервью Олега Калугина, который сейчас проживает в США и подробно рассказал о механике убийства болгарского диссидента с помощью укола зонтиком, когда рициновым шприцом была доставлена маленькая частичка наиболее токсичного вещества в мире на сегодняшний день. Смертельная доза рицина в 80 раз меньше, чем цианистого калия. Поэтому это очень мощное вещество, которым до сих пор пользуются спецслужбы", — отмечает историк.

4 марта в Великобритании отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х был британским агентом. Бывший двойной агент был отравлен нервно-паралитическим веществом военного класса Новичок, который разрабатывался в СССР. Правительство Великобритании считает, что вещество имеет российское происхождение.

Авторская программа Марины Фиалко Місце в історії выходит в эфире Радио НВ каждый четверг в 21:00-22:00