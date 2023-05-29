Соперник Эрдогана на выборах назвал кампанию «самой несправедливой за последние годы» 29 мая, 00:28 Кемаль Кылычдароглу (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Турецкий политик Кемаль Кылычдароглу заявил, что выборы президента 2023 года были «самыми несправедливыми за последние годы».

Об этом сообщает Aljazeera.

«Все средства государства были мобилизованы для одной политической партии и легли к ногам одного человека», — заявил Кылычдароглу.

В то же время, он поблагодарил избирателей в Турции, которые «защищали урны для голосования и боролись с этим аморальным и незаконным давлением».

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«Я всегда боролся за ваши права и справедливость, чтобы вас никто не угнетал, чтобы вы могли жить в достатке, и я буду продолжать это делать», — заявил политик.

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В воскресенье, 28 мая, в Турции состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал действующий руководитель страны Реджеп Эрдоган, получив более 52% голосов. Его оппонент, лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.

