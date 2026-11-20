В Дании двух мужчин подозревают в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner по заказу российской разведки. Убийство планировали совершить накануне концерта артиста, который должен был состояться 25 сентября, однако впоследствии его отменили.

Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на материалы судебного заседания.

По данным журналистов, полиция задержала двух подозреваемых незадолго до запланированного выступления рэпера, предотвратив возможное покушение. В момент задержания мужчины находились в автомобиле, где правоохранители обнаружили несколько единиц оружия.

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Оба подозреваемых отрицают свою причастность к каким-либо правонарушениям. Посольство России в Копенгагене пока не ответило на запрос о комментарии.

20 ноября Служба национальной безопасности и разведки Дании (PET), министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и министр юстиции Николай Ваммен должны были провести пресс-конференцию, чтобы обсудить вероятный план убийства украинского исполнителя.

Как отмечает DR, в деле фигурируют еще двое мужчин, которых не подозревают в причастности к подготовке покушения. При этом все четверо находятся под стражей с сентября.

На данный момент неизвестно, как правоохранители вышли на след подозреваемых и каким образом российские спецслужбы могли их завербовать.

В сентябре PET сообщала, что Россия вербовала граждан Дании для помощи в подготовке диверсий против датских оборонных компаний, сотрудничающих с Украиной.

Kyivstoner, настоящее имя которого — Альберт Васильев, — украинский блогер, музыкант и бывший участник группы Грибы. Популярность он получил благодаря юмористическим видео и скетчам.

До начала полномасштабного вторжения Васильев долгое время жил в России. Накануне 24 февраля 2022 года он находился в Киеве, а после начала войны переехал в США, объяснив это наличием американского гражданства. Он ведет блог на русском языке и продолжает выпускать песни. Давал интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве удалось предотвратить нападение на гражданина Украины. СМИ писали, что речь шла о Kyivstoner.