Для Кабаевой купили «самую большую квартиру в России» и две соседних, но она решила там не жить — Проект 1 марта, 14:00 Столовая в пентхаусе Кабаевой полностью отделана мрамором (Фото:proekt.media)

В 2011 году в Сочи для Алины Кабаевой, которую называют тайной женой российского диктатора Владимира Путина, купили занимающий два этажа пентхаус площадью 2600 квадратных метров в жилом комплексе Королевский парк, пишет издание Проект.

Оно отмечает, что этот пентхаус считается «самой большой квартирой в России» и был одной из четырех квартир, приобретенных для Кабаевой на Курортном проспекте Сочи.

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«"Гимнастка» пришла лично и указала, какие квартиры ей нужны, а также на кого они должны быть оформлены", — заявил источник Проекта. По его словам, четыре квартиры в Сочи были офорлены на доверенных лиц Кабаевой.

Издание пишет, что квартиру в доме по адресу Курортный проспект № 92/5 и еще две в Королевском парке оформили на бабушку Кабаевой — Анну Зацепилину, а королевский пентхаус — на Олега Руднова. Руднов — уже покойный медиаменеджер, который познакомился с Путиным в 1996 году, когда тот возглавлял штаб избирательной кампании Анатолия Собчака. Он был номинальным владельцем ряда объектов недвижимости, связанных с Путиным. Сейчас пентхаус в Сочи оформлен на сына Олега Руднова — Сергея Руднова.

Жилой комплекс Королевсикй парк в Сочи / Фото: proekt.media

Проект отмечает, что в пентхаус входят две квартиры для обслуживающего персонала на 18 этаже, но «царице России оказалось недостаточно, и на 16-м этаже того же комплекса она попросила менеджеров компании Ermira приобрести еще две соседние квартиры общей площадью 233 кв.м, которые оформили на бабушку Кабаевой».

В Сети сохранился рекламный проспект пентхауса, стоимость которого по состоянию на 2011 год составляла $15 млн.

«Чего только не предусмотрел здесь автор интерьера: апартаменты из 20 комнат с круговой анфиладой гостиных, каминный зал, собственный кинотеатр и бильярдную, частную галерею для коллекций произведений искусства, бар, зону SPA с сауной и хаммамом, несколько зон отдыха под открытым небом с павильонами Аркада и Дастархан, дворик для релаксации в японском стиле, беседку для барбекю в марокканском стиле, открытый солярий и купель с гидромассажем, а также бар со стенами-водопадами и мозаичным полом, мини-танцпол и другие зоны, позволяющие будущим хозяевам реализовать любой сценарий отдыха», — говорится в нем.

Пентхаус был приобретен за сумму в пять раз меньше той, которая была названа застройщиком. Квартиры, записанные на бабушку Кабаевой тоже были приобретены за суммы в разы меньше их рыночной стоимости.

Корреспондент Проекта отправился в Сочи и под видом покупателя встретился с риелторами, торгующими квартирами в этом доме и двое из них независимо друг от друга подтведили, что пентхаус находится «в собственности Кабаевой». При этом местные жители сказали, что Кабаеву, по крайней мере в последние годы, здесь не видели.

В марте 2021 года пентхаус даже на короткое время был выставлен на продажу, благодаря чему Проект нашел 3D-визуализацию его интерьеров.

На открытом пространстве пентхауса есть несколько зон отдыха / Фото: proekt.media

На крыше пентхауса есть бассейн с видом на море / Фото: proekt.media

Лестница между этажами пентхауса декорирована позолотой, а полы покрыты мрамором / Фото: proekt.media

В пентхаусе есть комната, выделенная под кинотеатр, отделанная ценными породами дерева / Фото: proekt.media

Рабочий кабинет пентхауса тоже отделан деревом / Фото: proekt.media

На крыше пентхауса есть камин / Фото: proekt.media

Спальня пентхауса / Фото: proekt.media

«Наиболее вероятно, она (Алина Кабаева — ред.) предпочла жить в другом, более уединенном месте, о котором мы расскажем далее, — по всей видимости, именно это стало причиной несостоявшейся продажи пентхауса», — говорится в материале.

Проект отмечает, что оценочная стоимость всей недвижимости Кабаевой приближается к $120 млн.

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую, по данным WSJ, правительство США считает матерью как минимум троих детей от Владимира Путина, в начале августа попала под санкции США, а до этого — под санкции ЕС, Канады и Великобритании.

