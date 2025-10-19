Польские граждане активно осваивают навыки выживания и тактики, посещают стрелковые полигоны и военные курсы, чтобы быть готовыми к возможной агрессии со стороны РФ, сообщает The Telegraph .

В Польше наблюдается рост интереса к курсам выживания и военным тренингам среди гражданских, включая посещение стрелковых полигонов и участие в тактических учениях.

Реклама

Издание The Telegraph отмечает, что это отражает растущую обеспокоенность возможной военной угрозой со стороны России, учитывая, что Польша может оказаться на передовой в случае конфликта.

Польское правительство намерено увеличить базовую военную подготовку для взрослых мужчин и выделяет на оборону около 4,5% ВВП в этом году — один из самых высоких показателей в Европе.

Такие меры подчеркивают серьезный подход страны к национальной безопасности и подготовке граждан к чрезвычайным ситуациям.

Все больше поляков обращаются к общественным и частным организациям, которые проводят обучение навыкам выживания, обращения с оружием и тактике. Среди них — Польская сеть выживателей, стрелковые клубы, военные училища и волонтерские формирования.

Инструкторы по стрельбе отмечают, что спрос на курсы резко вырос после начала полномасштабной войны в Украине, а недавние инциденты с беспилотниками, нарушающими границу страны, усилили интерес к подготовке.

Отдельное внимание уделяется молодежи: организуются курсы самообороны, обучения первой помощи и базовых навыков выживания, что помогает формировать поколение, способное реагировать на кризисные ситуации и угрозы безопасности.

Инфографика: NV

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к тому, что Россия может наносить удары глубоко по региону. Он призвал и в дальнейшем поддерживать Украину и предоставлять ей необходимое вооружение.

В тот же день Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.