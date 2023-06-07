В РФ заявили об атаке на подстанцию в Курской области: в двух населенных пунктах нет электричества 7 июня, 11:07 Теткино, Курская область РФ (Фото:Wikipedia)

В результате повреждений электрической подстанции в селе Попово-Лежачи в Курской области РФ в двух населенных пунктах нет электричества. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

Он заявил, что якобы Вооруженные Силы Украины сбросили на станцию два взрывных устройства.

По словам Старовойта, во время восстановления электроснабжения в селах Попово-Лежачи и Теткино один из рабочих получил осколочные ранения, сейчас ему необходима помощь.

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«После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов», — написал он.

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