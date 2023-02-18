Есть проблемы с электроснабжением. В Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах» 18 февраля, 11:26 Взрывы в РФ (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)

Власти Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах» в приграничных районах. В частности, попадание зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района.

Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт.



По его словам, обошлось без пострадавших.

Также по два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области РФ.

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«В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — отметил российский губернатор.