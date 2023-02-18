Есть проблемы с электроснабжением. В Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах»

18 февраля, 11:26
Поделиться:
Взрывы в РФ (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)

Взрывы в РФ (Фото:t.me/s/vanek_nikolaev)

Власти Курской области РФ сообщили о пяти «прилетах» в приграничных районах. В частности, попадание зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района.

Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Читайте также:
В приграничных областях РФ объявили «бессрочный» режим террористической опасности

Также по два снаряда упало в окрестностях села Елизаветовка и у подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области РФ.

Видео дня

«В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьское и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту», — отметил российский губернатор.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Электроэнергия Курская область Повреждения

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X