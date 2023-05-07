В Курской области обнаружили беспилотник с надписью «Слава Украине» — СМИ

7 мая, 15:40
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В Курской области снова нашли загадочный беспилотник (Фото:kursk-izvestia.ru)

В Курской области снова нашли загадочный беспилотник (Фото:kursk-izvestia.ru)

В Курской области РФ в воскресенье, 7 мая, был обнаружен беспилотник с надписью «Слава Украине».

Об этом пишет российский telegram-канал Baza.

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БПЛА якобы нашли ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной в районе села Полозовка.

Как утверждает издание, на крыле беспилотника была надпись «Слава Украине». Никаких других опознавательных знаков на нем не было.

Видео дня

В настоящее время вокруг беспилотника выставили охрану, пишет Baza.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Беспилотник Беспилотники БПЛА Курск Слава Украине Курская область Дроны Война России против Украины

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