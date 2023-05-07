В Курской области обнаружили беспилотник с надписью «Слава Украине» — СМИ
В Курской области снова нашли загадочный беспилотник (Фото:kursk-izvestia.ru)
В Курской области РФ в воскресенье, 7 мая, был обнаружен беспилотник с надписью «Слава Украине».
Об этом пишет российский telegram-канал Baza.
БПЛА якобы нашли ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной в районе села Полозовка.
Как утверждает издание, на крыле беспилотника была надпись «Слава Украине». Никаких других опознавательных знаков на нем не было.
В настоящее время вокруг беспилотника выставили охрану, пишет Baza.