В Курской области обнаружили беспилотник с надписью «Слава Украине» — СМИ 7 мая, 15:40 В Курской области снова нашли загадочный беспилотник (Фото:kursk-izvestia.ru)

В Курской области РФ в воскресенье, 7 мая, был обнаружен беспилотник с надписью «Слава Украине».



Об этом пишет российский telegram-канал Baza.

БПЛА якобы нашли ранним утром 7 мая в 61 километре от границы с Украиной в районе села Полозовка.

Как утверждает издание, на крыле беспилотника была надпись «Слава Украине». Никаких других опознавательных знаков на нем не было.

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В настоящее время вокруг беспилотника выставили охрану, пишет Baza.