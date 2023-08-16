«Фирменная фишка путинского режима». В ГУР прокомментировали возможную подготовку Россией провокации на Курской АЭС

16 августа, 16:12
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Андрей Юсов (Фото:DR)

Андрей Юсов (Фото:DR)

Страна-террорист Россия действительно рассматривает сценарий провокации на собственной Курской АЭС, чтобы обвинить Украину и дополнительно убедить своих граждан в пропагандистских нарративах.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 16 августа.

«Эта информация [о возможной провокации оккупантов на Курской АЭС] есть, она уже обнародовалась публично, в том числе ГУР. Да, враг рассматривает как сценарий событий ряд провокаций, в том числе на своих атомных объектах», — сказал Юсов.

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По его словам, кремлевский режим хочет «дополнительно мобилизовать внутреннюю мысль, которая время от времени отличается от рашистской пропаганды».

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«Теракты и провокации против собственного гражданского населения — такая фирменная „фишка“ режима Путина. Удивляться тут особенно нечему. В условиях, когда путинский режим является ядерным террористом № 1 в мире, им надо как-то пробовать отвлекать от себя внимание. Потому такие провокации на территории РФ со стороны путинского режима возможны», — добавил представитель ГУР.

Ранее Центр нацсопротивления (ЦНС) сообщил, что российские оккупанты планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местного населения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Российская агрессия Провокация АЭС Курск ГУР Российские военные провокации Курская область Война России против Украины

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