В Курской области РФ загорелось админздание после якобы сбития неизвестного БПЛА — видео 3 сентября, 22:39 В Курской области РФ возник пожар якобы после сбития неизвестно БПЛА (Фото:Скриншот из видео kurskbomond/Telegram)

В сети появилось видео, где пользователи сообщили о пожаре на крыше административного здания в городе Курчатов Курской области России, который произошел якобы после сбития «украинского беспилотника».

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На видео видно пожар, который начался на крыше административного здания. Местные жители сообщают в пабликах о взрывах. Они предполагают, что после сбивания обломки БПЛА упали на админзаведение и вызвали пожар.

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Позже губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что это якобы был «украинский беспилотник». По его словам, было зафиксировано возгорание «нежилого помещения» в городе Курчатов.

Глава Курской области страны-агрессора РФ добавил, что пожар уже ликвидировали, пострадавших нет.

В ночь на 27 августа в Курске прогремело несколько мощных взрывов. Утром минобороны РФ сообщило, что ночью и утром «киевский режим пытался атаковать Россию БПЛА самолетного типа». В российском ведомстве заявили, что российская ПВО сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

Источники NV в СБУ сообщили, что в ночь на 27 августа Курский аэродром атаковали контрразведчики из 13-го главного управления.

