«А что же произошло?». Появились фото Курского вокзала после ночной атаки дронов
На Курском вокзале заметны повреждения после ночных взрывов (Фото:Роман Старовойт / Telegram)
В России на Курском вокзале возникли повреждения после того, как в ночь на воскресенье, 20 августа, там слышали взрывы и вспыхнул пожар. Россияне заявляют об «атаке украинского беспилотника».
Фото вокзала обнародовал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, повреждены в частности крыша и фасад здания, зал ожидания и первая платформа, которая теперь временно закрыта для пассажиров.
Российские власти обещают приступить к ремонтным работам «в ближайшее время».
Около трех ночи воскресенья, 20 августа, в российском Курске прогремел взрыв. В районе местного железнодорожного вокзала вспыхнул пожар. По информации российских властей, пять человек получили легкие ранения от осколков стекла.
Кроме того, сегодня ночью БПЛА пытался атаковать Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, мэр города Сергей Собянин заявил, что силы российской ПВО якобы «предотвратили попытку пролета беспилотника на Москву на южном направлении».