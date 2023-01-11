«Батальон Куршевель». На французском курорте под песню Вова, **** бурно отдыхали мисс Украина Вселенная и ее муж в розыске МВД — фото 11 января, 21:46 На курорте в Куршевеле отдыхает находящийся в розыске Сергей Ошеровский с супругой-моделью Кариной Жосан (Фото:скриншот видео / Mykhailo Tkach / Facebook)

На горнолыжном курорте Куршевель во Франции заметили находящегося в розыске украинца Сергея Ошеровского и его супругу Карину Жосан, которые развлекались под песню Вова, ї*** їх, б***ь. Об этом сообщил в Facebook журналист Украинской правды Михаил Ткач.

Ткач напомнил, что Ошеровский, который выехал из Украины год назад, находится в розыске МВД Украины. По данным источников журналиста, он связан с так называемой бригадой Потапов, которая «обслуживает строительства народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара». В прошлом месяце Столар был на дне рождения жены Ошеровского, модели и Мисс Украина Вселенная-2018 Жосан, в российском ресторане Suvoroff в Дубае.



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«Сегодня в новостных лентах и в сообщениях везде Соледар. Ожесточенная борьба за Независимость. Но дальше собчак и прочее путинское гнездо начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под Вова, їб…ш їх бл… ь и вынос шампанского кристалл… Мужчина в розыске бурно гуляет в Куршевеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги», — написал Ткач.



В Куршевеле отмечали день рождения блогерки Алины Варакуты / Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

По данным СМИ, шампанское, которое пили отдыхающие, стоит около 70 тысяч гривен / Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Фото: Mykhailo Tkach / Facebook

Блогерка Алина Варакута, чей день рождения отмечали в Куршевеле, после скандала и критики в соцсетях написала в Instagram, что «имеет право праздновать там и так, как хочет».

Фото: varakuta.a / Instagram

28 декабря 2022 года стало известно о задержании во французском Куршевеле украинского миллиардера Константина Жеваго. В январе суд во Франции отпустил его под залог, Украина будет добиваться его экстрадиции.