Жена заместителя Шойгу отдыхает на курорте в Куршевеле во время войны РФ против Украины — расследование УП 4 апреля, 11:06 Светлана Иванова (Фото:Скриншот видео Украинская правда/YouTube)

Жена замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины отдыхает на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Об этом говорится в расследовании Украинской правды.

В Альпах Иванову журналисты заметили 8 марта. В частности, она развлекалась вместе с певцом Валерием Меладзе и ходила на шоппинг в бутики. В то же время ее муж — один из руководителей полномасштабного вторжения РФ и, в частности, посещал временно оккупированный Мариуполь.

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УП рассказала о расследовании российского Фонда по борьбе с коррупцией, который опубликовал три месяца назад материал о содержании почты Ивановой. ФБК выяснил, что вместе супруги тратят миллионы долларов, имея дворцы, драгоценности и «многие другие атрибуты коррупции, не соответствующие официальным доходам человека, отвечающего за финансы».

Скриншот видео УП/YouTube / Фото: Тимур Иванов (слева) в оккупированном Мариуполе

Например, в прошлом году на начале большой войны во время военных преступлений РФ в Украине Иванова покупала драгоценности в Париже. Летом она вместе с мужем оформила развод, который, по мнению журналистов, имеет признаки фиктивного. Замглавы минобороны России Сергея Шойгу попал под санкции ЕС, а Иванова — нет.

Также в Куршевеле УП заметила мужчину, имеющего отношение к российскому истеблишменту. Журналисты нашли его фото во время визита первого вице-спикера Совета федераций в Ростовскую область и со спикером Кремля Дмитрием Песковым.

Фото: Скриншот видео УП/YouTube

Кроме него, вместе с Меладзе был и известный московский застройщик Андрей Колочинский. УП рассказывает, что на французском курорте можно встретить «десятки, сотни и даже тысячи» состоятельных граждан РФ, поддерживающих российское вторжение.



Фото: Скриншот видео УП/YouTube