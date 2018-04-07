Определены самые красивые купюры 2017 года

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Купюра в 10 швейцарских франков
Фото: International Bank Note Society

Купюра в 10 швейцарских франков

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society) сообщило, что по итогам конкурса купюра номиналом 10 швейцарских франков признана самой красивой из вышедших в 2017 году.

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира, среди которых: норвежская крона, гибралтарский фунт, мексиканский песо, австралийский и канадский доллары, индийские рупии и израильские шекели. 

В общей сложности, в прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот.

Напомним, в июле 2017 в Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро.

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