Определены самые красивые купюры 2017 года

Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society) сообщило, что по итогам конкурса купюра номиналом 10 швейцарских франков признана самой красивой из вышедших в 2017 году.

Всего в конкурсе принимали участие 22 банкноты из 20 стран мира, среди которых: норвежская крона, гибралтарский фунт, мексиканский песо, австралийский и канадский доллары, индийские рупии и израильские шекели.

В общей сложности, в прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот.

Напомним, в июле 2017 в Германии выпустили сувенирную купюру номиналом ноль евро.