Культура содержанок. Рост благосостояния возродил в Китае традицию заводить любовниц

Наличие одной любовницы, а лучше нескольких стало неписаным правилом для китайских госчиновников, стремящихся прослыть успешными, пишет журнал Новое Время.

Типична история

Цзи Иннань, 26‑летняя телеведущая из Пекина, едва узнав, что ее возлюбленный Фань Юэ, замдиректора китайского государственного архивного управления, женат и воспитывает сына-подростка, тут же выложила в интернет историю их четырехлетних отношений. Цзи была в ярости, ведь Фань клялся ей в любви и даже обещал жениться.

Читателей блога телеведущей, среди которых были сотрудники Дисциплинарной инспекции ЦК компартии Китая, особенно заинтересовала расточительность чиновника. Сотни фотографий и видеороликов, сопровождавших рассказ девушки, зафиксировали, как Фань дарит ей дорогие ювелирные украшения, автомобили, водит на шопинг в шикарные магазины и устраивает свидания в апартаментах с бассейном.

Фань Юэ и Цзи Иннань позируют на фоне Великой Китайской стены / DR

В итоге история закончилась печально: пара рассталась, а Фаня не только уволили, но и начали против него расследование по подозрению в коррупции.

Экономический рост и разрыв в доходах мужчин и женщин

По данным исследования Центра кризисного управления в Народном университете Пекина, 95% изобличенных в коррупции в 2012 году имели внебрачные связи. В 60% случаев любовницы находились у них на содержании.

Своих содержанок, или “маленьких третьих”, как их называют в Китае, состоятельные китайцы не только одаривают дорогими подарками, но и селят в специально купленных квартирах. В крупных городах - Шэньчжэне, Шанхае, Пекине и других - уже образовались целые кварталы, которые называют городками содержанок, делится с НВ Торстен Паттберг, философ и культурный критик, автор книги Дихотомия Восток-Запад о контрасте двух цивилизаций.

“Культура содержанок плотно укоренилась в китайском обществе и местных гендерных ролях”, - говорит он о причинах явления.

В крупных городах - Шэньчжэне, Шанхае, Пекине и других - уже образовались целые кварталы, которые называют городками содержанок

Не каждый китайский мужчина может завести любовницу, ведь для этого требуются деньги, подчеркивает Джею Лю, заместитель директора Китайского института в Школе восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне. В то время как в кругу знаменитостей, бизнесменов и чиновников наличие любовницы служит показателем успешности.

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Исторической предпосылкой к современной культуре содержанок в Китае является конфуцианская идеология и патриархальная культура, доминировавшие в стране веками, утверждает Лицзя Чжан, китайская писательница и журналист, автор романа Лотос о проституции в Шэньчжэне.

Кроме того, возможности женщин с началом рыночных реформ в Китае начали сокращаться, признают эксперты. Этот процесс продолжается и сегодня. “Разрыв в доходах по гендерному признаку растет, число работающих женщин уменьшается, а уровень гендерного паритета снижается”,- подтверждает Чжан.

Если в 1990‑х годах городские жительницы получали 78% мужского оклада, то к 2010‑му этот показатель снизился до 67%. За тот же период зарплаты китаянок в сельской местности упали с 79% до 56% от ставки работника-мужчины. При этом возможности отстоять свои права у китайских женщин крайне ограничены: авторитарный однопартийный режим КНР не допускает какого‑либо активизма - в том числе феминистического.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №13 от 5 апреля 2018 года